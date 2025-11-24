Детская смертность в Подмосковье снизилась за 2025 год на четверть

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области по итогам 2025 года фиксируют снижение смертности детей на 25-26%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на Всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех".

"У нас год назад открылся детский госпиталь им. Леонида Михайловича Рошаля. Сейчас год заканчивается, мы видим снижение смертности от 0 до 17 лет, детской смертности на 25-26%. Поэтому мы гордимся теми врачами, инфраструктурой, которая дает вот такой результат", - сказал он.

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля был открыт в 2024 году в Красногорске. В нем оказывается медицинская помощь по 28 профилям, работают 23 операционных. Также здесь работает Центр критических состояний - его сотрудники в круглосуточном режиме мониторят состояние детей, которые находятся в отделениях реанимации в стационарах Подмосковья, при необходимости корректируют их лечение и организуют транспортировку санавиацией.

