В ММКЦ "Вороновское" раненым бойцам СВО помогают персональные менеджеры

Модель помощи включает в себя высокотехнологичную медпомощь, протезирование, реабилитацию, обучение, социальную адаптацию и психологическое сопровождение

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Персональные менеджеры сопровождают участников СВО на всех этапах лечения и реабилитации в московском многопрофильном клиническом центре "Вороновское" в Москве, помогая им в решении вопросов разного профиля с первого дня поступления. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже больше года в столице реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО со всей России. Она организована на базе ММКЦ "Вороновское" и включает в себя высокотехнологичную медпомощь, протезирование, реабилитацию, обучение, социальную адаптацию и психологическое сопровождение. <...> С первого дня пациент клинического центра может обратиться к персональному менеджеру и в кратчайшие сроки решить свой вопрос", - написал Собянин.

Он отметил, что в "Вороновском" создан центр протезирования и комплексной реабилитации, что позволило сократить сроки протезирования. Их изготовление составляет от 4 до 12 недель. На протезном предприятии полного цикла организованы все этапы изготовления протеза с учетом индивидуальных параметров бойца. Собянин подчеркнул, что при производстве используются высокотехнологичные комплектующие, а качество оценивается специальной комиссией, состоящей из протезистов, реабилитологов и врачей.

Мэр напомнил, что в апреле этого года в Москве была запущена программа по восстановлению и развитию навыков вождения для раненых бойцов СВО. Занятия проводятся на автодроме с инструктором, в том числе на автомобилях с ручным управлением, или на автотренажерах, если нет водительских прав. Кроме того, с июня появилась возможность овладеть универсальными навыками, которые востребованы сегодня у работодателей: финансовая грамотность, основы онлайн-безопасности, развитие цифровых и коммуникативных компетенций, использование искусственного интеллекта. Обучение на базе госпиталя прошли уже больше 1,2 тыс. бойцов.