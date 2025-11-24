В Петербурге ожидаются температурные качели

В городе начался снегопад, высота покрова достигла 5 см

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Неустойчивая погода с перепадами температуры от "минуса" к "плюсу" и обратно ожидается в Санкт-Петербурге на текущей неделе. В понедельник утром в городе начался снегопад, уже к полудню высота покрова достигла 5 см, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"В ближайшие сутки в Санкт-Петербурге небольшой снег и температура воздуха около 0 градусов. А в середине недели непродолжительное похолодание по всему региону, - отметил Колесов в своем телеграм-канале. - С середины недели атмосферное давление повысится, осадки прекратятся, и при прояснениях температура воздуха ночью будет понижаться до минус 2 - минус 4 градусов, в окрестностях города даже еще холоднее станет. Но дневная температура все равно будет стремиться к 0 градусов".

Днем в четверг новый циклон с юга вновь принесет снег, а с пятницы начнется поступление теплого воздуха в регион. "Очередной оттепели нам не избежать, снег будет таять, так как температура воздуха предварительно повысится до плюс 2 - плюс 4 градусов", - добавил Колесов.

До 19:00 мск 24 ноября в Петербурге действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега, обледенения и гололеда. К середине дня понедельника температура воздуха достигла 0 градусов, до 12:00 мск в городе выпало уже 4-5 мм осадков, высота снега - до 5 см, отметил синоптик.

"Метель началась незадолго до часа пик, и главной задачей дорожников стало обеспечение безопасного проезда транспорта и прохода пешеходов к остановкам и метро. Если накануне был небольшой "плюс", то ночью температура опустилась ниже нуля, и поверхности улиц были обработаны против скользкости. Особое внимание уделено пешеходным переходам, набережным, путепроводам, опасным участкам.

Автодороги приводит в порядок 810 единиц техники и 1 071 работник ручного труда. Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию.