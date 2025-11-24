В Крыму создадут единую базу данных о памятниках событиям ВОВ

Также ученые выпустят иллюстрированное научно-популярное издание "Азбука памяти: крымское мемориальное наследие Великой Отечественной войны"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Комплексные исследования памятников событиям Великой Отечественной войны на территории Республики Крым начались в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского. На основе их результатов будет создана электронная база данных, которая будет содержать информацию обо всех таких памятниках, сообщили ТАСС в вузе.

Историки изучают историю формирования и практики использования мемориального наследия. Как сообщил руководитель проекта, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России КФУ им. В. И. Вернадского Алексей Попов, первые из памятников возникли более 80 лет назад, когда советские войска только освобождали полуостров от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, до сих пор не проводилось целостного изучения процесса формирования и использования этого мемориального наследия в исторической ретроспективе: от 1940-х годов и до современности.

"Ученые уже начали работу по созданию иллюстрированного научно-популярного издания "Азбука памяти: крымское мемориальное наследие Великой Отечественной войны" и электронной базы данных, которая будет содержать информацию обо всех расположенных на территории Республики Крым памятниках, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Также результаты научных исследований планируется внедрить в учебный процесс в рамках преподавания студентам-историкам авторских дисциплин "Политика памяти и мемориальная культура" и "Публичная история в России: теория и практика", - сообщили в вузе.

Проект исследует объекты с трех сторон: морфологический (как выглядят памятники и где они находятся); биографический (какие этапы развития прошли конкретные памятники от идеи создания до современного использования, как и почему они изменялись, реконструировались); генеалогический (группировка памятников по принципу условного "родства" в зависимости от их тематики, формы, стиля, авторов-создателей). Специалисты работают с различными архивными документами, проводят "полевую" фиксацию материалов на конкретных мемориальных объектах.

"В целом комплексное изучение в масштабах целого региона всей совокупности памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны, позволит не только на более высоком уровне осмыслить масштабность и значимость этой части объектов культурного наследия, усилить общественный интерес к ним, но и сделать более эффективными связанные с этими памятниками образовательные, воспитательные, творческие и туристско-экскурсионные практики. Последнее особенно важно для Крыма как одного из наиболее популярных туристско-рекреационных регионов Российской Федерации", - добавил Попов.