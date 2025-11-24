В рамках программы "Приоритет" гранты получат 106 вузов

При этом 13 из них получат свыше 800 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Количество университетов - участников программы "Приоритет-2030", которые получат гранты от Минобрнауки, составило 106. При этом 13 из них получат свыше 800 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

"Всего поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. Общий объем средств, который будет распределен между вузами, составит 26,8 млрд рублей. Важно отметить, что получатели субсидий - преимущественно региональные университеты. Сегодня они наравне с ведущими московскими и петербургскими вузами конкурируют за лучшие показатели от реализации своих стратегических технологических проектов", - приводятся в сообщении слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

В основной трек программы вошли 87 вузов из 36 регионов. Топ регионов с наибольшей представленностью в основном треке программы: Томская область, Татарстан и Башкирия, Самарская, Ростовская, Нижегородская и Белгородская области.

В ведомстве уточнили, что университеты основного трека разделены на три группы. Первая включает 13 вузов, каждый из них получит порядка 830 млн рублей. Во второй группе 22 университета, каждому доведут около 400 млн рублей. В третью группу вошли 52 университета - каждый из них получит до 100 млн рублей.

В числе лидеров рейтинга оказались Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Южный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Томский государственный университет.

Средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня, а также на организацию научных мероприятий, уточнили в Минобрнауки.