Против оставившей дочь в Таиланде жительницы Приморья завели дело

В сентябре 2025 года туристка из России оставила своего четырехлетнюю ребенка в номере отеля в Бангкоке и скрылась

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении депортированной из Таиланда жительницы Приморья, которая оставила за границей в опасности свою четырехлетнюю дочь. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Приморья, которая ранее была депортирована из Королевства Таиланд, - написала Волк в своем Telegram-канале. - Мать девочки стала фигуранткой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)".

По словам Волк, женщина подозревается в том, что оставила за границей в опасности свою четырехлетнюю дочь. Сейчас ребенок проживает в России с отцом и бабушкой. "Расследование ведут мои коллеги из УМВД России по Приморскому краю", - отметила представитель ведомства.

В сентябре 2025 года туристка из России оставила свою четырехлетнюю дочь в номере отеля в Бангкоке и скрылась. Девочку направили в детский дом до приезда бабушки, которая забрала ее в Россию.