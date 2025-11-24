В Томске "детям войны" продлили на год бесплатный проезд в электротранспорте

Льгота касается жителей, которые родились до 31 декабря 1945 года, а также детей из семей участников СВО

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

ТОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. "Детям войны" - томичам, родившимся до 31 декабря 1945 года, а также детям из семей участников СВО, продлили льготный проезд в трамваях и троллейбусах до конца 2026 года. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр Томска Дмитрий Махиня.

"Принял решение продлить действие льготного проезда для "детей войны" еще на год <...>. Теперь до конца 2026 года томичи, которые родились до 31 декабря 1945 года включительно, могут бесплатно ездить на электротранспорте - трамваях и троллейбусах, нужно только показать документ, удостоверяющий личность. Также еще на год продлевается действие именных билетов для детей участников СВО", - сообщил он.

Он отметил, что на год детям участников СВО выделено 3,5 тыс. проездных, которые можно получить при обращении в образовательную организацию по месту учебы ребенка. Пользоваться льготой могут подростки до 17 лет включительно или один взрослый, сопровождающий ребенка до 7 лет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской администрации, в Томске живет порядка 3,5 тыс. детей участников СВО и около 15 тыс. человек, которые родились до 31 декабря 1945 года.