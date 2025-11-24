Сахалинская область стала лидером в индексе инклюзивных регионов

В число показателей, в частности, входят возможности передвижения внутри региона, транспортная доступность, возможности самореализации и трудоустройства

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сахалинская область заняла первое место в индексе инклюзивных регионов, разработанном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"К сегодняшнему форуму я попросила как раз выделить интегральный индекс по инклюзивным регионам, то есть как регионы реализуют все свои программы, мероприятия, которые влияют на людей с инвалидностью. Там 55 показателей, которые сгруппированы по десяти направлениям. <...> Вот в этом субиндексе по инклюзии у нас лидер в этом году Сахалинская область, <...> вот все, что касается и программ, и по реабилитации, и образование, и социальная поддержка, и общественные пространства, и доступная среда - жители Сахалинской области проголосовали за свой регион, и регион занял максимальное количество баллов по этим показателям", - сказала она на пленарной сессии форума "Открыто для всех: общество равных возможностей".

Чупшева отметила, что в число показателей индекса входят возможности передвижения внутри муниципалитета и региона, транспортная доступность, возможности самореализации, трудоустройства, получение необходимой социальной помощи, помощи в системе здравоохранения, доступность общественного пространства, удовлетворенность человека с инвалидностью жизнью в регионе. "Мы опрашиваем людей с инвалидностью, которые живут в этих регионах, мы опрашиваем родителей, у которых дети с инвалидностью растут, и они имеют возможность поделиться своим опытом и поделиться своими впечатлениями по разному кругу направлений", - сказала она.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года, основной площадкой выступает пространство Кибердом. Деловая программа включает более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

