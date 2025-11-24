В Петрозаводске не будет новогоднего салюта

Массовые мероприятия в новогоднюю ночь на центральной городской площади не проводятся уже несколько лет

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Петрозаводска не планируют проводить новогодний праздничный салют. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Организация салюта не планируется", - ответили на вопрос агентства.

В 2024 году власти Петрозаводска сообщали, что массовые мероприятия в новогоднюю ночь на центральной городской площади не проводятся уже несколько лет. В 2024 году горожанам предложили посетить большую развлекательную программу до 16:00, а затем провести вечер в кругу семьи.