В АСИ оценили влияние цифрового кочевничества на рынок недвижимости

Среди молодежи только 23% считают, что ипотека доступна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Тенденция цифрового кочевничества у молодежи негативно сказывается на рынке недвижимости. Такое мнение высказал директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Александр Вайно в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной анализу состояния рынка недвижимости по итогам 2025 года и прогнозам на 2026 год.

Цифровое кочевничество - образ жизни и модель трудовой деятельности, при которой работники выполняют свои обязанности удаленно, вне привязки к фиксированному офису или географическому местоположению, активно используя цифровые технологии и интернет.

"Вопрос цифрового кочевничества. Это тоже влияет на рынок недвижимости - предпочтение гибких удаленных форматов -, достаточно активно порождая снижение ориентации на покупку жилья в целом. <...> В том числе влияет негативно на демографическую тенденцию народосохранения", - сказал он.

Вайно отметил, что такая тенденция свойственна цифровым профессиям у молодежи. "Особенно это относится ко всем диджитал сферам - возможность переезда <...> Мы видим в том числе запрос со стороны молодежи на возможность частой смены места проживания. То есть это, в первую очередь, арендное жилье, и тоже здесь понятно, что при таком постоянном переселении и аренде жилья на короткие сроки <...> сложно сформировать достаточность социальных отношений для старта семьи", - добавил Вайно.

По его словам, у молодого поколения наблюдается отложенный спрос на приобретение жилья в собственность. "Мы провели [опрос на] индекс привлекательности регионов для молодежи, это отдельная часть нашего национального рейтинга качества жизни. В рамках этого был вопрос про доступность ипотеки. Среди молодежи только 23% [опрашиваемых] считают, что ипотека доступна. <...> Это создает по понятной причине отложенный спрос на желание приобрести жилье в собственность", - отметил он.

Кроме того, Вайно подчеркнул, что один из приоритетов работы по вовлечению молодежи в строительную отрасль - это социальная эмиссия. "Строительная отрасль - это все-таки история про развитие своего региона, про создание своего региона. Если я участвую в стройке, я являюсь соавтором своего региона. То есть вот эта показательность участия в реальной жизни своего города, того места, где я живу, это то, через что сейчас получается завлекать молодежь", - добавил он.