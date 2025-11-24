На Северо-Западе России морозы и оттепели будут сменять друг друга

Снег возможен в середине недели в Калининградской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Контрастная погода ожидается на этой неделе во многих регионах Северо-Западного федерального округа - морозы в середине недели сменятся оттепелью, а к концу недели вновь похолодает. Снег возможен в середине недели в самом теплом регионе округа, в Калининградской области, сообщили синоптики.

Как сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, снега в понедельник ожидается "достаточно много" - и в городе, и в Ленинградской области: к концу дня его высота составит от 5 до 8 см. Температура воздуха будет оставаться слабоотрицательной - минус 1 - минус 2 градуса. Во вторник будет до плюс 2 градусов, в среду - до минус 2 градусов.

В Карелии до конца ноября погода останется неустойчивой. По данным Карельского гидрометцентра, в середине недели по южным районам в ночные часы ожидается до минус 5-10 градусов, на севере - до минус 11-16. Среднесуточная температура в среднем будет превышать норму на 1,5-2 градуса. Лишь на севере сохранится отрицательная аномалия, но и туда в последние ноябрьские дни доберется атлантическое тепло, приблизив температуру к норме. В Мурманской области на этой неделе ожидается холодная погода - морозы до минус 25 градусов, временами снег, в Баренцевом море прогнозируется ветер до 16 метров в секунду и медленное обледенение судов.

В большинстве районов Архангельской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололед, прогнозирует Севгидромет. Температурный фон составит от 0 до минус 5 градусов, ночью на северо-востоке и востоке области до 10-15 градусов мороза, в отдельные дни на юге области до +2.

"Погода очень контрастная по территории Республики Коми, от крепких 30-градусных морозов на севере до оттепели на юге региона. Во вторник и среду мы вновь ожидаем циклон по республике с сильными снегопадами, возможны суточные рекорды по количеству осадков. До конца недели на юго-западе Коми очень тепло, на крайнем северо-востоке - холодно", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. По ее данным, в заполярной Воркуте на этой неделе от 13-18 градусов мороза до минус 32, на юге республики - от 2-7 градусов мороза до минус 15 при прояснениях, но во вторник и среду потеплеет до +2 под воздействием циклона.

Циклон со Средиземноморья

В Вологодской области под влиянием активного циклона с юга 24 ноября сильный снег, который к вечеру может перейти в дождь, на юге региона потеплеет до +1, +2 градусов. Во вторник, с отходом циклона на север, в области похолодает, в среду и четверг - подморозит до минус 3-9 градусов. А концу недели вновь прогнозируется циклон, оттепель, снегопады и гололед.

"Активный южный циклон, быстро смещающийся в Новгородский регион, уже после полуночи подошел к границе области. Атмосферное давление начнет резко понижаться и днем будет на 11-13 единиц ниже нормы. Ночью пройдет снег, днем осадки в виде снега и мокрого снега, ухудшающие видимость до 1-2 км. Температура воздуха в ночное время от 3 до 8 мороза, днем повысится до -4...+1 градуса. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах местами гололедица. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не предвидится", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде снега, мокрого снега, местам переходящего в дождь, на дорогах гололедица. По прогнозу Псковского ЦГМС, температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от нуля до -5 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в регионе на протяжении ближайших четырех дней. С пятницы ожидается потепление: днем воздух будет прогреваться до +4 градусов, при этом пойдет небольшой снег с дождем.

Первая половина этой недели в Калининграде будет отмечена отрицательными температурами воздуха, близкими к климатическим нормам этого периода. В ночь на 24 ноября местами по региону было до 8 градусов мороза, днем минус 4 градуса, в прибрежных районах воздух под влиянием солнца прогрелся до одного градуса тепла. Во вторник ночь также ожидается прохладной -1…-6 градусов, а день пройдет с температурой -1…+1 градус. В среду ночной минимум составит -1…-4 градуса, дневной максимум -1…+3 градуса. Все три дня будет облачно с прояснениями, ветер юго-восточный, переходящий в северный в среду, со скоростью 4-9 метров в секунду. В среду временами возможен снег, прогнозируют синоптики. Потепление, которое вероятно в последующие несколько дней, связано с выходом циклона со Средиземноморья и влиянием его на калининградскую погоду. Температура воздуха днем может составить +2…+4 градуса, ночью от 0 до +3 в четверг.