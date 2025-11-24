В ЛНР более 500 добровольцев вступили в состав ВСКС за три года

Студенты участвуют в ликвидации последствий ЧС и помогают участникам СВО

Член Общественной палаты РФ, ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев © Сергей Павлив/ ТАСС

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Более 500 добровольцев вступили в ряды Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в ЛНР с 2022 года, они активно участвуют в ликвидации последствий ЧС в регионе и за его пределами, помогают участникам СВО. Об этом в ходе круглого стола, посвященного формированию профессиональных навыков и компетенций у студентов, сообщил председатель совета луганского реготделения ВСКС Владимир Малкин, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Наше региональное отделение было создано в ноябре 2022 года. За три года проделана довольно-таки большая работа, и скажу так, она была результативной. На сегодняшний день в региональном отделении более 500 добровольцев. Это те ребята, которые прошли обучение и которые могут приступить к выполнению поставленных перед ними задач", - сообщил Малкин.

Студенты-спасатели помогали в ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажном доме в Алчевске, разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, помогали убирать мазут в Анапе. Для нужд СВО было собрано более 17 тыс. гуманитарных грузов. Это продуктовые наборы, строительные материалы, наборы личной гигиены.

По словам члена Общественной палаты РФ, ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виктора Рябичева, вуз стал основным местом, где ведется подготовка корпуса спасателей из числа студентов. "Наш институт гражданской защиты, который входит в состав университета, ведет активную работу по сотрудничеству с общественными организациями, обучает школьников <...>. Этим можно гордится", - сказал он.

Одно из лучших отделений

Руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Общественной палаты РФ Евгений Козеев отметил в беседе с ТАСС, что луганское региональное отделение ВСКС и Луганский государственный университет смогли в короткие сроки достичь ощутимых результатов.

"Это очень, на самом деле, хороший показатель, <...> более 500 добровольцев. И это все люди, которые прошли обучение и подготовку по различным направлениям. То есть это не просто студенты, это не просто члены ВСКС. Это ребята, которые умеют помогать, а некоторые из них уже спасали жизни людей. Когда ты спас чью-то жизнь, значит, свою уже прожил не зря", - подчеркнул он.

Козеев выразил уверенность, что луганское реготделение будет и дальше развиваться, поскольку тема повышения профессиональных навыков и знаний в области пожарно-спасательного дела среди студентов всегда была и будет актуальна.

"В ВСКС мы уделяем этому большое внимание. Совместно с профессиональными инструкторами и спасателями мы создаем и адаптируем программу подготовок, мы реализовываем проекты, направленные на формирование у добровольцев определенных компетенций, чтобы студент после окончания университета, колледжа выходил не только с хорошей оценкой и знаниями по теоретической части, важно, чтобы он умел это делать на практике", - отметил он.

О ВСКС

Всероссийский студенческий корпус спасателей - одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в сфере ЧС в Российской Федерации. Образована 22 апреля 2001 года по инициативе главы МЧС России того времени - Сергея Кужугетовича Шойгу.

Организация проводит систематическую работу, направленную на подготовку детей и молодежи по основам безопасной жизни и спасательного дела, подготовку различных категорий граждан к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, развитие добровольчества в ЧС. Ряды ВСКС насчитывают свыше 8 тыс. добровольцев.