Три четверти опрошенных студентов назвали патриотизм одной из ключевых ценностей

Как рассказал старший научный сотрудник ГАУГН Алексей Костин, система высшего образования играет важную роль в формировании патриотических убеждений молодежи
11:42
КИРОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Москвы и Кирова замерили уровень сформированности патриотических ценностей у российских студентов. Анализ показал, что патриотизм как одну из ключевых ценностей выделяют три четверти обучающихся, сообщили ТАСС в пресс-службе Вятского государственного университета.

"Ученые Государственного академического университета гуманитарных наук и Вятского государственного университета разработали уникальную диагностическую методику оценки сформированности патриотических ценностей у студенческой молодежи, апробировали диагностический инструментарий, включающий проведение последовательных опросов студентов до и после изучения "Основ российской государственности" и "Истории России". Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне сформированности патриотических убеждений студентов после изучения мировоззренческих дисциплин. Несмотря на то, что респонденты отметили важность образования и развития, свободы личности, справедливости и материальной обеспеченности, патриотизм как одну из ключевых ценностей выделяют три четверти обучающихся", - говорится в сообщении.

Как рассказал старший научный сотрудник ГАУГН, директор Института гуманитарных и социальных наук ВятГУ Алексей Костин, система высшего образования играет важную роль в формировании патриотических убеждений молодежи. "С 1 сентября 2023 года по поручению президента РФ В. В. Путина в российских университетах введен курс "Основы российской государственности", нацеленный на развитие гражданско-патриотического мировоззрения. Задачей нашего научного коллектива стала разработка методики оценки результатов и эффектов внедрения курсов и модулей, ориентированных на гражданское воспитание и формирование патриотических позиций личности, отождествляющей личный успех с развитием России", - пояснил Костин.

Культура, язык и история

Согласно исследованию, наибольшее значение для молодежи имеют защита и поддержка Родины, Отечества, многонационального народа, культуры, языка, истории нашей страны, а также участие в специальной военной операции и деятельность на благо России в сфере науки, медицины, образования.

По словам заведующей кафедрой русского языка ВятГУ Елены Щербининой, наиболее сформированными у студентов являются эмоционально-чувственный и когнитивный компоненты патриотизма. Особенно сильные патриотические чувства вызывают у студентов память о Победе в Великой Отечественной войне (Парады Победы, шествие Бессмертного полка) и спортивные успехи российских спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Влияние "Основ российской государственности" на формирование патриотической позиции студенты связывают со знанием российской государственной символики (флага, герба, гимна), а также, хоть и в меньшей степени, - с пониманием исторического пути развития России.

По данным исследователей, студенты в целом готовы к патриотической деятельности, в первую очередь связанной с сохранением российских традиций. В то же время поведенческий компонент развит менее: в патриотическую деятельность вовлечены чуть больше половины респондентов. Речь идет, в первую очередь, о заботе о культурном и природном наследии страны. Одна четвертая часть опрошенных признала, что пока не участвует в гражданско-патриотических мероприятиях.

Воспитательный потенциал образовательных дисциплин гуманитарного характера студенты оценивают достаточно высоко: почти три четверти отмечают эффективность курса "История России" для формирования патриотических убеждений, так как знакомятся с историческими фактами, личностями, культурным и научно-техническим достоянием нашей страны. Большинство респондентов признают полезность курса по основам российской государственности.

Студенты подчеркивают важность формирования патриотических ценностей в образовательном пространстве высшей школы, но отмечают необходимость совершенствования методов и инструментов этой деятельности: нужны деятельностные, творческие, игровые методики, работа с историческими источниками, встречи с выдающимися личностями, посещение музеев, памятников. Главное по мнению опрошенных - в государстве должны быть созданы условия для самореализации, чтобы учебные дисциплины не были изолированы от жизни, а дополняли ее, направляя молодежь в выстраивании своего профессионального и жизненного пути в России. 

