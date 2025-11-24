В Мурманске откроют новый корпус онкодиспансера

Открытие запланировано на начало 2026 года, сообщил губернатор региона Андрей Чибис

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новый корпус онкологического диспансера, который строится в Мурманске, будет открыт в начале 2026 года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы достраиваем новый корпус онкодиспансера, и это будет очень современное медицинское учреждение. Мы планируем, что введем в строй в самом начале следующего года", - сказал Чибис.

Он также обратил внимание президента на необходимость строительства в Мурманске нового здания детской больницы, так как в действующей значительный объем корпусов был переоборудован из общежитий в советское время.

"Здесь бы тоже просил вашей поддержки. Мы нашли территорию, подготовили техническое решение, медикотехническое задание отработано с нашими коллегами из федерального министерства. Но очень важно, чтобы эта больница все-таки попала в финансирование хотя бы с 2027 года, потому что для детишек это очень важно", - подчеркнул Чибис.