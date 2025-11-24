В Орловской области второй раз объявляли авиационную опасность

Режим действовал с 11:48 до 12:45 мск и с 14:40 до 15:31 мск

ОРЕЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Авиационную опасность объявляли на территории Орловской области, сообщается в официальном приложении МЧС России. Угрозу объявляли второй раз с начала суток.

"Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

Позже режим был снят. Об этом также сообщили в МЧС.

Режим авиационной опасности действовал в регионе с 11:48 до 12:45 мск и с 14:40 до 15:31 мск.

В новость внесены изменения (15:37 мск) - добавлена информация об отмене опасности.