Минобрнауки назвало предметы социально-гуманитарного ядра высшего образования

Речь идет о дисциплинах "История России", "Основы российской государственности" и "Философия"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "История России", "Основы российской государственности" и "Философия" должны войти в состав социально-гуманитарного ядра новой системы высшего образования. Об этом сообщил журналистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Все вместе приходим к пониманию того, что три дисциплины войдут в состав социально-гуманитарного ядра: "История России", "Основы российской государственности" и "Философия", - сказал он.

Замминистра также отметил, что гуманитарная подготовка в вузах должна быть качественной и отвечать единым требованиям вне зависимости от специальности студента.

О новой модели высшего образования

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет.