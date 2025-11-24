В Херсонской области начнут капремонт амбулатории в 2026 году

Также для Владимиро-Ильинского гериатрического пансионата приобретут новый автобус

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 24 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт Новоалександровской амбулатории Каланчакской больницы планируется провести в 2026 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщили ТАСС в Министерстве агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области.

"Для обеспечения качественного предоставления медицинских услуг будет проведен капитальный ремонт Новоалександровской амбулатории ГБУЗ "Каланчакская ЦРБ", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для социального обеспечения уязвимых слоев населения в 2026 году также будет приобретен новый автобус для Владимиро-Ильинского гериатрического пансионата.

Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" была утверждена в 2019 году. Это комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для работы и проживания населения на сельских территориях, реализуемый за счет субсидий из федерального и регионального бюджета, а также за счет вклада муниципальных образований, бизнеса и местных жителей.