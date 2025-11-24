Путин обратил внимание главы Мурманской области на проблему школ и детсадов

Андрей Чибис ответил, что в регионе занимаются этой задачей, в частности, построили восемь детских садов

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент РФ Владимир Путин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 70% зданий детских садов и школ в Мурманской области требуют капитального ремонта. На эту проблему обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Андреем Чибисом.

"Андрей Владимирович, поскольку вы затронули вопросы детства, то не могу не вспомнить и о том, что, конечно, требует особого внимания: все, что связано с этими социальными объектами, имею в виду и школы, и детские сады, - отметил Путин. - Там же у вас свыше 70% зданий детских садов и школ требует капитального ремонта?"

Чибис заверил президента, что власти региона этой задачей активно занимаются, за последние несколько лет были построены восемь новых детских садов и полностью ликвидирована очередь в садики. А в 2026 году, сообщил глава Мурманской области, была запущена новая современная школа.

"Это в Мурманске, да?" - уточнил Путин. Губернатор подтвердил. "Кстати, это первая школа с советского времени, которая построена в Мурманске, <...> и там новые технологии обучения", - обратил внимание Чибис. По его словам, профориентация в новой школе идет по направлениям "Северный морской путь", "Минеральные и биологические ресурсы Арктики", с тем чтобы ребята дальше переходили в вузы по этим специальностям и оставались в регионе, развивали его.

"И ребятам интересно", - добавил Путин.