В ДФО увеличат объем финансирования грантов для развития кинематографа

Грантовая поддержка развития киноиндустрии на Дальнем Востоке составит порядка 200 млн рублей в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Грантовая поддержка развития киноиндустрии на Дальнем Востоке составит порядка 200 млн рублей в 2026 году, в последующие годы объем средств планируется увеличить. Об этом сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк в ходе панельной дискуссии "Кино в Хабаровске" в рамках Дней Союза кинематографистов России.

Дальневосточный грантовый конкурс Фонда кино проходил в этом году при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Прием заявок шел в июне-августе. Из порядка 30 заявок кинематографистов в финал вышли 10 проектов.

"Что касается Фонда кино. <...> В этом году 200 млн рублей с нашей программы передали Минкультуры. Минкультуры, в свою очередь, передало Фонду кино, и у нас прошел первый дальневосточный трек Фонда кино, дальневосточный конкурс. <...> На следующий год у нас также средства заложены в Фонд кино, 200 млн будет разыграно. <...> Это тоже не предел, это стартовый капитал", - сказал Смоляк.

Он отметил важность повышения качества работ, которые предоставляются на конкурс. По итогам конкурса этого года, как сообщалось ранее, около половины заявок не прошли из-за формальных ошибок. Смоляк добавил, что шансы получить грант выше, чем на всероссийском конкурсе, поскольку конкуренция на дальневосточном рынке ниже. Для победы в том числе важны дальневосточные локации. "Мы в свое время сделали такой банк локаций. У нас даже на комиссии (Дальневосточной кинокомиссии - прим. ТАСС) - сайт сейчас перезапустим, на сайте все эти наши ресурсы сконцентрируем", - сказал Смоляк.

По итогам прошедшего в этом году конкурса поддержку получат комедийно-приключенческий фильм "Все реки впадают в моря", который рассказывает о двух подростках, решивших отправиться в путешествие на плоту, чтобы завоевать внимание девушки, "Легенда о горностае", соединяющая мифы чукотских охотников и предания о сибирских первопроходцах, и "Пес", которая рассказывает о том, как важно быть собой. Согласно условиям конкурса, один проект может претендовать на грант до 100 млн рублей. При этом грант может покрывать до 70% общего бюджета картины, в исключительном случае - 100%. Участник должен гарантировать, что после завершения работ над фильмом картина в приоритетном порядке будет размещена на площадках дистрибуции контента.

В Хабаровске с 22 по 26 ноября проходят Дни Союза кинематографистов России. Мероприятие, в ходе которого запланированы круглые столы, кинопоказы, выставки, организовано союзом при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.