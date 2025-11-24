Липецкая единая диспетчерская служба обработала 27 тыс. обращений с помощью ИИ

Общее количество обращений в ЕДС за 10 месяцев достигло 655,5 тыс. звонков

ЛИПЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Липецкой области за 10 месяцев 2025 года обработала около 27 тыс. обращений от жителей региона с помощью голосового помощника "Ника". Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Единая диспетчерская служба Липецкой области продолжает масштабную цифровую трансформацию и внедряет технологии искусственного интеллекта для повышения качества обслуживания жителей. За 10 месяцев 2025 года голосовой помощник "Ника" обработал почти 27 тыс. обращений. В октябре текущего года искусственный интеллект самостоятельно обслужил 3 тыс. вызовов", - сказал Артамонов.

Общее количество обращений в ЕДС за 10 месяцев достигло 655,5 тыс. звонков, при этом только в октябре было принято более 84 тыс. обращений, что подтверждает сохраняющийся высокий спрос на услуги службы, добавил губернатор.

По его словам, ЕДС является ключевым инструментом обратной связи между жителями и государственными структурами региона.

"Служба принимает заявки по широкому спектру вопросов: от ЖКХ и благоустройства до здравоохранения и социальной защиты, обеспечивая оперативное решение проблем граждан. Мы внимательно анализируем работу этой структуры и постоянно вносим улучшения, чтобы жители оперативно и своевременно могли получить помощь", - подчеркнул Артамонов.