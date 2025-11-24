Крымчане подали 28 исков о взыскании ущерба от блокады со стороны Украины

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщал, что Арбитражный суд республики удовлетворил 12 исков к властям страны о получении компенсаций за нанесенный ущерб из-за водной и энергетической блокад на общую сумму более 5,3 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Республики Крым подали 28 исков в Арбитражный суд региона о получении компенсаций с властей Украины за нанесенный ущерб в результате водной блокады. Соответствующие документы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от блокад полуострова: от водной блокады к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственному агентству водных ресурсов Украины на 2,5 трлн рублей и от энергетической блокады к Минэнерго Украины на 3,15 трлн рублей. Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщал, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков к властям Украины о получении компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

Три исковых заявления о компенсации недополученного дохода из 28 были оставлены без рассмотрения по причине неявки представителей учреждений на заседания: ГУП Республики Крым "Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия"; ООО "Симферопольское производственное объединение Крымпласт" и госпредприятия "Солнечная Таврика". По пяти искам производства были прекращены в связи с отказом истцов от претензий: ООО "Холтон" (27,4 млн рублей); гостиничный комплекс "Ореанда" (41,8 млн); АО "Санаторий "Сакрополь" (156,6 млн рублей); ООО "Эколого-туристический центр в Парковом" (149,7 млн рублей); ООО "Санаторий "Золотой Берег" (1,2 млрд рублей).

По шести искам производства были прекращены без указания причин, так как заседания проходили в закрытом режиме: ООО "Дом творчества "Санаторий Алуштинский" (48,8 млн); ООО "Санаторий Кирова" (39,5 млн рублей); ООО "Оленевка Вилидж" (57 млн рублей); АО "По туризму и экскурсиям "Крымтур" (10,3 млн рублей); ООО "Туристическая база "Восход" (27,7 млн рублей)", ООО "Пальмира-Палас" (49,3 млн рублей). Иск АО "Крымский содовый завод" на 146,4 млн рублей судом, удовлетворенный судом первой инстанции, был отменен "по вновь открывшимся обстоятельствам". Также в процессе рассмотрения находится иск ИП Васенкова на 61,3 млн рублей.

Среди удовлетворенных исков наиболее крупные были поданы компаниями "Титановые инвестиции" (1,2 млрд рублей), "Яросвит-Агро" (854,4 млн рублей) и "Антей" (810,3 млн рублей). К Министерству энергетики Украины в картотеке арбитражных дел исковых заявлений от компаний или ИП нет.

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. Также СК РФ возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ (экоцид). В Крыму рассчитывают, что к ответственности будут привлечены те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.