Статья

Как подготовиться к Рождественскому посту без вреда для организма?

Традиционно Рождественский пост начинается за 40 дней до Рождества, 28 ноября: в это время верующим следует воздерживаться от продуктов животного происхождения. А в некоторые дни предписывается сухоядение — можно есть только еду, которая не прошла термическую обработку, и хлеб. О том, как подготовить организм к пищевым ограничениям, рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, заведующая отделением клинической диетологии Университетского клинического центра им. В.В. Виноградова Юлия Пигарева

Нельзя начинать "одним днем"

С точки зрения медицины временное исключение продуктов животного происхождения полезно. Однако резко вводить пищевые ограничения категорически не рекомендуется, так как это может серьезно навредить организму.

По словам Пигаревой, пост предполагает постепенный отказ от тех или иных продуктов: еще за неделю до официального начала поста следует постепенно снижать потребление мяса и уже через неделю отказываться от других продуктов животного происхождения. Кстати, такой же совет дает и церковь. "Я вижу в этом смысл и с медицинской точки зрения, когда человек не сразу убирает все продукты животного происхождения, а ограничивает их употребление постепенно", — рассказывает диетолог.

Важно правильно соблюдать пост

Одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются врачи, — неправильное соблюдение поста. "Когда я обсуждаю с пациентами соблюдение поста, многие упоминают, что часто перекусывают пирожками или хлебом, а в них мало нужных микронутриентов", — делится эксперт. Она подчеркнула, что постное питание может и должно быть максимально разнообразным, а к рациону нужно подходить более взвешенно и продумывать его заранее. По словам Юлии Пигаревой, ежедневно должно быть три-четыре основных приема пищи, не считая перекусов. Кроме этого, если не удалось найти постную еду, то не стоит пропускать прием пищи. "На мой взгляд, лучше съесть "запрещенную" еду, чем пропустить прием пищи и потом мучиться из-за обострения заболеваний", — замечает диетолог.

Она подчеркивает и то, что пост прежде всего подразумевает духовную составляющую, а потом уже физиологическую. "Всегда нужно ориентироваться на свои собственные ощущения, ритм жизни, возможность вовремя принять пищу в тот или иной день", — говорит Пигарева.

Кроме этого, если у человека присутствует повышенная физическая активность на работе или же он ходит в спортзал, то во время поста нужно рассмотреть возможность приема добавок: растительного протеина или аминокислотных комплексов, помимо основного рациона.

Пост — прекрасная возможность разнообразить рацион

Многие люди забывают, что большое количество белка, необходимого организму, содержат бобовые (правда, там он растительного происхождения). Их можно варить, тушить, готовить из них самые разные блюда, в том числе котлеты или паштеты. "Можно использовать грибы, они тоже содержат и растительный белок, и большое количество клетчатки и других нутриентов", — рассказывает Пигарева.

В Рождественский пост разрешено употреблять рыбу и морепродукты. "Это отличный источник легкоусвояемого белка. Если рыба жирная, организм получает омега-3 жирные кислоты, что тоже будет очень полезно для организма", — объясняет эксперт.

По словам диетолога, пост — прекрасная возможность разнообразить рацион овощами, которые в обычное время едят не так часто. Можно вспомнить про традиционные корнеплоды: репу и редьку. Также прекрасно дополнит пост квашеная капуста — источник клетчатки и витамина С. "Если в обычное время мы едим не так много овощей, то в пост можно по крайней мере попытаться увеличить их количество в рационе, вспомнить о тех, которые мы мало употребляем: это в том числе наши русские репа и редька", — подчеркнула эксперт.

Растительные масла — оливковое или льняное — тоже полезны: они защищают слизистую желудка.

Кому не стоит исполнять все предписания

В определенные периоды поста действуют серьезные ограничения — разрешены только овощи и фрукты без термической обработки и хлеб. Даже один день такой жесткой диеты может пагубно отразиться на здоровье людей с хроническими заболеваниями, пожилых, беременных женщин и кормящих матерей. "Как врач, я не одобряю такой режим питания — он не подходит пациентам с заболеваниями ЖКТ, а их сейчас огромное количество", — отмечает Юлия Пигарева. Подобного рациона тяжело придерживаться и на фоне высокой эмоциональной и физической активности, когда высокая калорийность блюд критически необходима.

Длительные же ограничения могут вызвать не только физический, но и психоэмоциональный дискомфорт, потому что человек на жесткой диете начинает постоянно думать, что ему съесть. "Некоторым людям необходимы какие-то послабления — и церковь тоже это разрешает делать", — подчеркивает Пигарева. В православии, помимо тех, кого уже назвала диетолог, от поста освобождаются группы граждан, которые в силу обстоятельств не могут обеспечить себя постоянной пищей: это, например, военнослужащие, заключенные и путешественники.

Завершение поста

Каждый пост заканчивается церковным праздником с традиционными блюдами на столе. Чтобы не навредить организму после длительных ограничений, выходить из поста нужно тоже постепенно. "Главное, не съедать все, что есть на праздничном столе, в больших количествах, нужно есть понемногу", — предупреждает Пигарева. В частности, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то в течение 7–10 дней после поста возможно использовать ферментные препараты для укрепления желудка.