Из Архангельска в Москву начнут использовать более вместительные самолеты

Нововведение позволит увеличить провозную способность и удовлетворить растущий спрос

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 24 ноября. /ТАСС/. Перевозную емкость самолетов, курсирующих по маршруту Архангельск - Москва, увеличат в Поморье. Более вместительные суда начнут использовать уже в декабре, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Направление Архангельск - Москва остается одним из самых востребованных среди жителей Поморья. Ежегодно этим маршрутом перевозится значительное количество пассажиров. Нововведение позволит увеличить провозную способность и удовлетворить растущий спрос.

"Благодарю министра транспорта РФ Андрея Никитина и группу "Аэрофлот" за поддержку нашей инициативы по увеличению перевозной емкости воздушных судов, которые курсируют по маршруту Архангельск - Москва. Эту тему мы обсуждали совсем недавно в рамках нашей рабочей встречи, уже получили положительное решение. В декабре этого года самолеты Sukhoi Superjet 100, которые сейчас перевозят пассажиров, заменят на более вместительные. Благодаря этому в следующем месяце авиакомпания планирует перевезти 18 850 человек, что на 7,5% превысит изначально планируемые объемы, рассчитанные исходя из судов меньших размеров", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что 6 и 7 декабря по маршруту будут следовать дополнительные рейсы. Их будет три вместо обычных двух.