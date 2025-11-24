В Хакасии просят вернуть выплату в 1,1 млн рублей семьям погибших бойцов СВО

Народный фронт предлагает принять соответствующий нормативный акт, чтобы региональная выплата за гибель на СВО была гарантированной

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Народный фронт в Хакасии просит власти региона вернуть выплату в размере 1,1 млн рублей на погребение погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщила руководитель Народного фронта в республике Ксения Буганова.

По информации Народного фронта, в Хакасии до 1 июля 2025 года размер выплаты составлял 1,1 млн рублей и выплачивался резервного фонда правительства республики на основании постановления президиума регионального кабмина. Сейчас размер этой выплаты составляет 100 тыс. рублей.

"С целью социальной справедливости и защиты прав участников СВО, а также их родных и близких Народный фронт просит вернуть данную выплату и закрепить ее соответствующим нормативным актом, чтобы региональная выплата за гибель на СВО была гарантированной и впоследствии не отменялась по умолчанию из-за сложностей с бюджетом", - сказала она.

По словам руководителя общественной организации, действующая выплата в размере 100 тыс. рублей приходит через несколько месяцев. "Как следствие, на момент похорон, если у семьи нет накоплений, хоронить погибшего на СВО родственника приходится в долг. Народный фронт просит сократить сроки перечисления данной выплаты до 10 дней с момента обращения", - подчеркнула она.

Также Буганова сообщила, что такая выплата действовало до лета текущего года, и публикации о данной мере поддержки размещались на сайте республиканского правительства. Такие выплаты производились из резервного фонда правительства республики на основании постановления президиума регионального кабмина. "Отмену выплаты в 1 млн рублей подтверждают и другие вдовы, которые обращаются за помощью в НФ. Они сообщают, что летом 2025-го в соцзащите они писали соответствующие заявления на перечисление средств в размере 1 млн 100 тысяч рублей. До осени деньги им на счета так и не поступили, они повторно обратились в соцзащиту, где им пояснили - с 1 июля 1 млн больше не выплачивается, и заявления нужно переписать на 100 тысяч", - рассказала Буганова.

Также она отметила, что республиканские подъемные при подписании военного контракта для участия в СВО выплачиваются в течение двух месяцев со времени со времени поступления информации в Минтруда Хакасии. "Как итог, срок перечисления подъемных растягивается на несколько месяцев, что вызывает массу возмущений от контрактников из нашего региона. НФ просит сократить сроки для перечисления подъемных до 15 дней с момента подписания контракта", - пояснила Буганова. По ее словам, в прокуратуру республики направлено обращение по данным вопросам.

Позиция властей региона

В свою очередь, в пресс-службе главы республики сообщили ТАСС, что помимо федеральных выплат субъекты РФ вправе устанавливать для участников СВО дополнительные меры поддержки.В соответствии с республиканским законодательством, действуют следующие меры поддержки: выплаты военнослужащим при заключении контракта с Минобороны РФ в размере 650 тыс. рублей, единовременная выплата родственникам погибшего участника СВО на его погребение в размере 100 тыс. рублей, разовая материальная помощь при установлении группы инвалидности после ранения - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Также в пресс-службе подчеркнули, что выплаты военнослужащим-контрактникам за сентябрь 2025 года выплачены в полном объеме.