Шувалов: ВЭБ.РФ развивает технологии для социнтеграции и поддержки ветеранов СВО

Председатель госкорпорации развития России также отметил, что в рамках программы "Угольные города" обучение проходят управленцы из 56 шахтерских городов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ работает над развитием технологий для социальной интеграции и поддержки ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках Всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех".

"Институты развития группы ВЭБ.РФ, например фонд "Сколково", активно участвуют в создании современных технологий, помогающих социальной интеграции людей. В целом в рамках группы прорабатываем проекты, направленные на создание производства средств реабилитации и их комплектующих", - сказал Шувалов.

Он напомнил, что ВЭБ.РФ сотрудничает с фондом "Защитники Отечества" в проектах поддержки ветеранов и их семей. Также, по его словам, в рамках программы "Угольные города" обучение проходят управленцы из 56 шахтерских городов, в том числе Донбасса. Среди них - ветераны СВО, которые "находят применение своим навыкам в мирной жизни".

Госкорпорация также поддержала конкурс адаптивной одежды "На крыльях", который, как отметил Шувалов, способствует развитию креативных индустрий. Глава ВЭБ.РФ подчеркнул, что социальные инициативы корпорации основаны на внутренних ценностях - "любовь, верность, смелость", - которые формируют подход к социальной работе в ВЭБ.РФ.

"То, что мы делаем в ВЭБ.РФ, мы не рассматриваем как обременение. Это норма нашей жизни, наша повседневная потребность", - заявил Шувалов. Глава ВЭБ.РФ добавил, что формирование культуры уважительного отношения к пожилым или друг к другу является общей задачей общества.

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит 24-25 ноября в Москве. Организаторы - АСИ и фонд Росконгресс, стратегический партнер мероприятия - ВЭБ.РФ. Программа форума включает более 20 дискуссий о создании безбарьерной среды, реабилитации, инклюзии в образовании, трудоустройстве и социализации людей с инвалидностью.