В Казани пройдет Международный Кубок чемпионов КВН

Мероприятие станет заключительным событием в программе празднования 30-летия КВН в Татарстане

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Легендарные команды Клуба веселых и находчивых из России и Белоруссии выступят 4 декабря в Казани на Международном Кубке чемпионов КВН. Мероприятие станет заключительным событием в программе празднования 30-летия КВН в Татарстане, сообщают организаторы.

Игра пройдет в 18:00 в культурно-спортивном комплексе КФУ "УНИКС". В соревновании примут участие команды "Четыре татарина" в новом составе, "Доктор Хаусс" из Могилева (Белоруссия) - победители Высшей лиги КВН 2022 года и двукратные вице-чемпионы Высшей лиги "Ровеньки" из Орла.

Особенностью события станет презентация обновленного состава команды "Четыре татарина". "В Татарстане Международный Кубок чемпионов КВН проводится впервые, когда команды Высшей лиги приезжают в республику на игру", - отметили организаторы.

В состав жюри войдут известные деятели культуры и спорта: редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин, режиссер Михаил Ярченко, хоккеист Данис Зарипов, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов и солист группы "Волга-Волга" Антон Салакаев.

Мероприятие направлено на развитие творческого потенциала молодежи и укрепление культурных связей между регионами и странами.