На Ямале появится сервис уведомлений о строительстве жилых домов

Систему запустят к концу 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ямал запустит сервис уведомлений о планируемом строительстве жилых домов к концу 2026 года, он станет частью Национальной системы пространственных данных (НСПД) и позволит жителям заранее получать информацию о новых проектах. Об этом сообщили в пресс - службе правительства региона.

"Одним из приоритетных проектов 2026 года станет полноценное внедрение Национальной системы пространственных данных на Ямале. Участие автономного округа в качестве пилотного региона в федеральном проекте началось в 2024 году. Сегодня для ямальцев уже доступны ключевые сервисы платформы: "Земля для стройки", "Земля для туризма". К концу 2026 года планируется запуск сервиса уведомлений о планируемом строительстве жилых домов", - говорится в сообщении.

В рамках системы в округе также продолжится развитие цифровых сервисов для граждан и бизнеса. Платформа позволит за несколько минут сформировать схему будущего участка и отправить документы на согласование в муниципалитет без личного визита, получать доступ к кадастровым данным. Для бизнеса система станет инструментом оперативного поиска перспективных площадок для инвестпроектов.

Сейчас жителям Ямала уже доступны основные сервисы платформы, среди них "Земля для стройки" и "Земля для туризма". По проекту "Земля для стройки" к концу 2025 года включено 714 участков общей площадью 354 га, из которых 207 уже используются под индивидуальное жилищное строительство. Для многоквартирной застройки предоставлено 106 участков площадью около 115 га, в 2026 году департамент планирует выявить еще 90,5 га для расширения земельного банка.