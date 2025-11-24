В Крыму заменили рекламные вывески с иностранными словами на русские

В некоторых регионах полуострова эта работа находится на завершающем этапе

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Рекламные вывески, содержащие написанные латиницей иностранные слова, комплексно заменили на русские в Республике Крым, сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вступает в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, который обязывает указывать информацию на публичных вывесках и табличках на русском языке.

"Мы в Крыму в течение многих лет системно занимаемся работой по сохранению русского языка. Впервые мы подняли этот вопрос в 2015 году на Международном фестивале "Великое русское слово". Правда, окружающим тогда наша позиция казалась очень радикальной. Но мы посадили зерна, и сегодня они проросли. <…> Сегодня в Крыму заменены сотни рекламных вывесок, содержащих иностранные слова, написанных на латинице. В некоторых регионах, включая Саки, Судак, Алушту, Феодосию, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Бахчисарайский, Нижнегорский, Советский и Сакский районы, эта работа находится на завершающем этапе", - сообщил он в своем Telegram-канале.