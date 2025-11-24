В ПФО ожидается прохладная погода с дождем и мокрым снегом в течение недели

На некоторых территориях возможны ночные заморозки и туман

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Дождливая погода с температурой выше климатической нормы ожидается в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в течение последней недели осени. На некоторых территориях возможны ночные заморозки, туман и мокрый снег, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

"Ночью и утром во вторник Саратовская область будет находиться под влиянием ложбины от циклона (вытянутая область пониженного атмосферного давления - прим. ТАСС): местами пройдут осадки, небольшие, преимущественно в виде дождя. Со среды над территорией региона восстановится антициклон, поэтому осадков не ожидается. К вечеру пятницы область опять будет находиться под влиянием ложбины, ночью и утром в субботу ожидаются осадки", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова, предупредив, что в ночные и утренние часы возможен туман, а на дорогах - гололедица.

По ее словам, в ночь на вторник в Саратовской области ожидается от 2 до 7 градусов тепла, днем - от 4 до 9. В среду в регионе начнется похолодание, среднесуточная температура воздуха вернется к климатической норме. В последующие дни по ночам столбики термометров будут показывать от минус 1 до минус 6 градусов, в дневные часы - от 0 до плюс 5. К выходным немного потеплеет.

В соседней Самарской области последняя осенняя неделя выдастся относительно теплой: средняя температура воздуха превысит норму на 7 градусов. В начале недели воздух будет прогреваться до 7 градусов при облачной погоде. Со среды похолодает до 2 градусов, но погода станет солнечной. Ночью температура опустится ниже 0 градусов. В конце недели вероятны осадки.

Температурный фон выше климатической нормы сохранится и в Ульяновской области, где в дневные часы ожидается от 2 до 7 градусов тепла, в ночные - от минус 3 до плюс 4 градусов. На дорогах ночью и утром местами возможна гололедица, в ночь на вторник и в ночь на субботу ожидаются дожди различной интенсивности. В Чувашии в ближайшие дни температура будет подниматься до плюс 4 градусов, местами пройдут небольшие осадки.

Нетипично теплая для конца ноября погода наблюдается также на территории Оренбургской области. Синоптики сообщают о превышении климатической нормы по температуре на 6 градусов. В понедельник и вторник воздух в Оренбуржье прогреется до плюс 9 градусов, днем в среду будет от 0 до плюс 5 градусов. Возможен туман с видимостью 500 метров и менее. Пасмурно и туманно местами будет и в Республике Башкортостан, где ночью столбики термометров будут показывать от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем - от 3 до 8 градусов тепла.

Мокрый снег и снежный покров

Облачная погода и гололедица на дорогах ожидаются в Кирове в ближайшие дни, во вторник специалисты прогнозируют дождь и мокрый снег. Днем во вторник температура будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, в среду и четверг - от 0 до минус 2 градусов.

В Удмуртии, по информации синоптиков, в предстоящую ночь и во вторник днем отметится "аномальный ход температуры воздуха" - ночью будет теплеть, а днем - холодать. В течение недели в республике прогнозируются дожди и мокрый снег, на дорогах образуется гололедица и ухудшится видимость при тумане. К концу недели на отдельных участках дорог возможен снежный накат.

Новая неделя в Пермском крае ожидается очень теплой, с превышением климатической нормы на 8 градусов. В течение недели температура будет держаться на уровне минус 2-4 градусов ночью и плюс 3-5 градусов днем, за исключением нескольких дней, в частности четверга, когда в регионе может похолодать до минус 2-7 градусов ночью и 0 - минус 3 градусов днем. "Вероятно сохранение аномально теплой погоды на неопределенный срок и в начале декабря, но есть шанс на прирост снежного покрова в северных и восточных районах края", - рассказали в ГИС-центре.

В четверг и пятницу в центральных районах Прикамья прогнозируется значительное количество осадков в виде мокрого снега (до 15-20 мм), вероятно формирование снежного покрова высотой до 10-15 см. Однако этот снежный покров, вероятно, растает при последующих оттепелях в декабре. На юге региона существенный снежный покров к концу недели не сформируется, на севере же в течение недели ожидается значительный прирост уже имеющегося снежного покрова.