Socis: украинцы видят в составе Рады партии Залужного и главы ГУР Буданова

При этом на данный момент лишь 21,3% украинцев готовы вновь поддержать партию Владимира Зеленского на выборах в парламент

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Украинцы в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время готовы проголосовать за будущие политические силы экс-главкома ВСУ, а ныне - посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и крайне правого политика, националиста, основателя батальона "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ) Андрея Билецкого. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

За пока несуществующее политическое образование Залужного в будущем парламенте готовы отдать свои голоса наибольшее число респондентов - 27,8%. За будущую партию во главе с Будановым прямо сейчас проголосовали бы 7,4% опрошенных, за политсилу националиста Билецкого - 6,5%.

При этом на данный момент лишь 21,3% украинцев готовы вновь поддержать партию Владимира Зеленского на выборах в парламент, еще 8,8% отдали бы предпочтение партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Опрос проводился 10-16 октября среди граждан Украины старше 18 лет методом личного интервью на территории, подконтрольной Киеву. Всего были опрошены 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки приблизительно равна 2,6%.

Экс-главком ВСУ Залужный не в первый раз опережает Зеленского в опросах общественного мнения. Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. 29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

Эта информация вновь стала широко обсуждаться в украинских и зарубежных СМИ после раскрытия скандального коррупционного дела в ближайшем окружении Зеленского, спровоцировавшего глубокий кризис в Верховной раде. Украинский депутат Анна Скороход сообщила, что западные партнеры Киева хотят видеть Залужного во главе временного правительства на Украине, а газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские источники отметила, что британское правительство уже работает над тем, чтобы заменить Зеленского на Залужного.