Россиянам напомнили о праве оспорить сделки с авто по принципу "бабушкиных" схем

Квартирные "бабушкины схемы" уже перекинулись на куплю-продажу автомобилей, отметил адвокат Дмитрий Григориади

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сделки с автомобилями, совершенные по принципу квартирных "бабушкиных" схем, могут быть оспорены, как и в случае с недвижимостью. Об этом ТАСС рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Ранее замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий предложил не отдавать продавцам квартиры обратно, пока они не вернут деньги покупателю. Фракция "Справедливая Россия" сообщила, что внесет в Госдуму законопроект, призванный решить проблему с мошенничеством при продаже квартир последующим оспариванием сделки, получившие название "бабушкина схема".

"Квартирные "бабушкины схемы" уже перекинулись на куплю-продажу автомобилей", - отметил Григориади.

По его словам, по сообщениям СМИ, такие случаи были зафиксированы, в частности, в Краснодарском крае, в Рязанской и Московской областях, а также в Москве.

"В теории права нет разницы, какую сделку отменит суд: квартиру или авто. Любая сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть оспорена", - подчеркнул юрист.