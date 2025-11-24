Госсовет назвал протезирование одной из проблем участников СВО с инвалидностью

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что главы субъектов уделяют особое внимание вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Протезирование участников специальной военной операции с инвалидностью в настоящее время является одной из главных проблем для ветеранов СВО, решением которой необходимо заниматься на федеральном уровне. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Все ветераны, чья инвалидность сопряжена с ампутацией, у нас сегодня проходят первичное лечение и протезирование в госпиталях Министерства обороны, как правило, протезы - это уже устаревшие конструкции, и сам процесс формирования культи и приспособления к протезу занимает длительное время. Сегодня благодаря специальной программе фонда "Защитники Отечества" есть возможность приобретения высокотехнологичных, в том числе импортных, протезов с интеллектуальной системой управления, протезов спортивного типа, и задача государства, как мы ее видим, - обеспечить каждого ветерана, чье ранение привело к ампутации, именно такими протезами. Причем протезирование, реабилитация, обучение пользованию, психологическая адаптация должны происходить одновременно. Но примеры таких комплексных центров, к сожалению, единичны, это масштабная задача", - сказал он на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех".

Бабушкин также обратил внимание на проблему слухопротезирования. Второй проблемой ветеранов СВО с инвалидностью он назвал адаптацию жилых помещений, подъездов и домовых территорий. "Эта работа должна системно проводиться в каждом муниципальном образовании в интересах всех инвалидов", - подчеркнул он.

Председатель профильной комиссии Госсовета отметил, что сегодня главы субъектов уделяют особое внимание вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. Он добавил, что лучшая реабилитация для военнослужащих - это возможность "быть востребованным и полезным по возвращении домой".

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября. Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

ТАСС - информационный партнер.