Балицкий проверил ход ремонта больницы и школы в Приазовском округе

Губернатор Запорожской области отметил, что в медучреждении есть нехватка кадров, однако там работает программа "Земский доктор"

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий посетил Приазовский муниципальный округ, где проверил ход ремонта школы и больницы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Заехал в Приазовскую среднюю общеобразовательную школу №9, где был несколько месяцев назад. Лично убедился, что за достаточно короткий срок полностью восстановлен спортивный зал. Во время прошлого визита здесь была сложная ситуация, требующая ремонта. На сегодняшний день работы, в принципе, закончены. Есть отдельные замечания к подрядчику, но в целом работой довольны. После устранения всех замечаний и полного оборудования спортзала он начнет свою работу. Думаю, это займет не больше недели", - отметил он.

В школе обучается 665 детей при максимальной нагрузке - 960 человек.

"Также осмотрел ход ремонтных работ в Центральной районной больнице. Уже отремонтирована регистратура больницы плановой мощностью 350 посещений в смену, будет внедрена система электронной очереди. Установлен специализированный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Следующий этап - ремонт рабочих кабинетов. Мощность учреждения здравоохранения масштабная, в структуре райбольницы 22 фельдшерских здравпункта, 8 врачебных амбулаторий, 105 коек стационара. Приазовская ЦРБ обслуживает более 16 тысяч жителей района - взрослых и детей", - написал Евгений Балицкий.

Он отметил, что в учреждении есть нехватка кадров, однако тут, как и везде в Запорожской области работает программа "Земский доктор".

"В Запорожской области идет большая работа по реализации национального проекта "Культура", в рамках которого десятки районных библиотек получили новую жизнь и стали центром притяжения для детей и молодежи. Одна из таких библиотек оборудована в Приазовском муниципальном округе. В модельной библиотеке предусмотрены автоматизированные системы, электронные читательские билеты, современная литература и, конечно, доступ ко всероссийским библиотечным базам", - написал губернатор Запорожской области.