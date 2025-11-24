Бастрыкин участвует в Генассамблее Интерпола в Марокко

Там обсудят вопросы противодействия транснациональной и киберпреступности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин принимает участие в Генассамблее Интерпола в Марокко, где обсудят вопросы противодействия транснациональной и киберпреступности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принимает участие в 93-й Генеральной ассамблее Интерпола в городе Марракеше. На мероприятие прибыли делегации 196 стран - членов Международной организации уголовной полиции. В рамках мероприятия руководителями компетентных ведомств будут обсуждаться актуальные вопросы противодействия транснациональной и киберпреступности, терроризму, международному мошенничеству и иным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участники встречи нацелены на конструктивное сотрудничество в сфере обеспечения глобальной безопасности.

"Следственный комитет России традиционно ориентируется на установление прочных связей с коллегами из других стран, что способствует не только обмену опытом, но и разработке совместных инициатив, направленных на улучшение правоприменительной практики и координацию действий в рамках международного сотрудничества", - заключили в ведомстве.