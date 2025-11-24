В Москве в парке у Святого озера появилась многофункциональная спортплощадка

К объекту подведены все инженерные коммуникации, которые необходимы для работы катка и павильона

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили многофункциональную спортивную площадку в парке возле Святого озера на востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводим работы по обустройству 11 многофункциональных спортивных площадок. Их основным преимуществом станет возможность полноценного использования круглый год. Такая площадка появилась в Косино-Ухтомском районе в парке возле Святого озера. В ее составе - хоккейная коробка и многофункциональный павильон, что позволит местным жителям заниматься спортом в шаговой доступности от дома", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что к объекту подведены все инженерные коммуникации, которые необходимы для функционирования катка и павильона. Для здания собран металлокаркас, смонтировано витражное остекление, выполнена внутренняя и внешняя отделка, установлена моноблочная холодильная установка.

"Площадь хоккейной коробки составит 1,8 тыс. кв. м, для нее подготовлено основание. По периметру смонтированы профессиональный борт из монолитного поликарбоната и светодинамическая подсветка. Летом на площадке можно будет играть в баскетбол и футбол, зимой - кататься на коньках и проводить хоккейные матчи. В павильоне площадью около 220 кв. разместили раздевалки, медицинский пост, гараж с ледозаливочной техникой, комнату охраны, туалеты, подсобные помещения и кафе с летней верандой", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на площадке установлены четыре многофункциональные опоры, на которых оборудовали светильники полноцветной архитектурно-художественной подсветки и два вида проекторов. Кроме того, были смонтированы аудиосистема, видеокамеры, освещающие дорожки светильники и спортивные прожекторы.