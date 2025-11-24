Правкомиссия одобрила разрешение Минкульту выбирать приоритетные темы для фильмов

По словам председателя правления АЮР Владимира Груздева, документом предусмотрены разные формы господдержки кинематографа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволит Минкульту РФ выбирать приоритетные темы для фильмов для финансирования со стороны государства. Об этом ТАСС рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Рассмотрен проект закона о внесении изменений в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". В соответствии с законопроектом Минкульт России сможет ежегодно утверждать объемы государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов по категориям, а также утверждать приоритетные темы фильмов для финансирования со стороны государства", - отметил он.

Кроме того, по словам председателя правления АЮР, документом предусмотрены разные формы господдержки кинематографа: полное и частичное государственное финансирование производства национальных фильмов, соответствующих приоритетным темам, а также проката анимационных фильмов для детей и юношества.

"В настоящее время законодательством предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако указанная норма не распространяется на анимационные фильмы", - резюмировал Груздев.