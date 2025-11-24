Депутат Рады Гончаренко: Зеленский построил дом на территории электроподстанции

Владимир Зеленский и его окружение заняли территорию энергетического объекта в Киевской области своей элитной недвижимостью

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский вместе со своими приближенными построили особняки на территории электрической подстанции в элитном поселке Козине в Киевской области, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Оказывается, что Зеленский и компания украли целую подстанцию в Козине! На кадрах из "Зеленого Межигорья" видно, что при строительстве Зеленский и компания просто построили свои поместья на территории подстанции!" - написал он в своем Telegram-канале. В импровизированном названии "Зеленое Межигорье" обыграно название бывшей государственной резиденции "Межигорье" экс-президента Украины Виктора Януковича, который был вынужден срочно покинуть страну после госпереворота в феврале 2014 года.

Гончаренко также опубликовал фотографию земельного участка, на котором находятся несколько особняков. На снимке помечено напоминающее подстанцию здание, которое тоже расположено на территории. Таким образом политик предъявил Зеленскому очередное обвинение в злоупотреблениях, после того как на Украине разразился крупный скандал из-за масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Депутат заявил, что на фотографии "буквально те же дворцы, которые Карлсон и Че Гевара строили за счет средств, выделяемых на оборону трансформаторов".

В июле блогер Анатолий Шарий сообщал, что Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) были известно планы верхушки киевского режима по строительству особняков в Козине. Дома предназначались для Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, бизнесмена Тимура Миндича (на пленках НАБУ о коррупции в верхушке украинской власти фигурирует как Карлсон) и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова (на пленках - Че Гевара).

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.