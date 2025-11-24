В соревнованиях на Урале примут участие более 250 прыгунов с трамплина

Спортсмены из России, Белоруссии и Казахстана разыграют 12 комплектов медалей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 250 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана разыграют 12 комплектов медалей на соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью "Тагильская сталь", которые пройдут в свердловском Нижнем Тагиле с 5 по 7 декабря. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Нижний Тагил вновь станет площадкой проведения международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью "Тагильская сталь". В этом сезоне турнир пройдет в два этапа и соберет лучших спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана. <…> За три спортивных дня первого этапа - с 5 по 7 декабря - более 250 спортсменов разыграют 12 комплектов наград. В программу соревнований включены все олимпийские дисциплины по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и командным прыжкам на лыжах с трамплина", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут на трамплинном комплексе "Аист", который входит в рейтинг "100 лучших трамплинов мира". В день торжественного открытия 6 декабря для гостей пройдут активности и конкурсы, выступит кавер-группа. "Нет сомнений, что объект, трамплины и трасса для двоеборцев будут подготовлены в самом лучшем виде и позволят нашим спортсменам проявить себя, показать лучшие качества", - привели в департаменте слова президента Федерации прыжков на лыжах и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского.

Проведение в Свердловской области крупных соревнований, таких как "Тагильская сталь", соответствует задачам государственной программы "Спорт России", которая направлена на развитие массового и профессионального спорта, повышение физической активности населения, а также создание современной инфраструктуры, позволяющей проводить соревнования самого высокого уровня.