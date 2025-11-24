Более 16 тыс. человек стали участниками олимпиады "Шаг в науку"

Мероприятия фестиваля "Новый маршрут" проводились с июня по конец октября

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября./ТАСС/. Итоги научно-образовательная олимпиада "Шаг в науку" и всероссийского молодежного конкурса творческих научно-популярных проектов "Маршрут построен!" подвели в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Участие в олимпиаде приняли более 16 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мероприятия фестиваля "Новый маршрут" проводились с июня по конец октября. В научно-образовательной олимпиаде "Шаг в науку" приняли участие 16 326 человек. Отборочный этап, охватывающий 18 дисциплин, успешно прошли 6 802 участника из 75 субъектов России. Наибольшее количество участников было представлено из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - сообщили в вузе.

В заключительный этап олимпиады были приглашены 2 824 человек, из которых 455 участников, стали победителями призерами олимпиады. Наибольшее количество призеров и победителей представляли Ставропольский край, однако, в числе награжденных есть ребята из Бурятии (11 человек), из Краснодарского края (49 человек), Курганской и Псковской областей по 1 победителю.

"Отмечу высокий интерес молодежи к интеллектуальным состязаниям фестиваля "Новый маршрут", больше 18 тыс. ребят приняли участие в олимпиаде и конкурсе. Основной задачей этих разных по форматам мероприятий была популяризация достижений науки и техники среди школьников и студентов, информация о науке, научном знании, привлекательности научно-исследовательской деятельности. Думаю, что результатом этих событий станет устойчивый интерес молодежи к занятию наукой", - приводятся в сообщении слова директора департамента медиакоммуникаций СКФУ Андрея Горбачева.

Участниками Всероссийского молодежного конкурса творческих научно-популярных проектов "Маршрут построен!" стали более 2 тыс. жителей России в возрасте от 10 до 30 лет, обучающиеся в средних, средних специальных и высших учебных заведениях. Победителями и призерами - 120 человек.

"Наибольшее количество участников - представители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Конкурсанты представили работы в трех номинациях: "Путь в науку", "Наука в историях" и "Знаю. Продвигаю". Жюри конкурса оценивали эссе, видеоролики, подкасты, серии фотографий, стикерпаки, видеомемы и фотомемы. Были определены 120 победителей и призеров, в основном из регионов юга России, а также из Воронежской и Тамбовской и Челябинской области", - уточнили в учебном заведении.