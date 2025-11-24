Московская федерация профсоюзов направила более 2,5 тыс. тонн гумгруза в регионы России

Общий объем финансирования помощи московскими профсоюзами составил более 680 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов направила более 2,5 тыс. тонн гуманитарного груза за последние пять лет. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя организации Павел Лаптев.

"У нас [отравлено] более 2,5 тыс. тонн гуманитарного груза. Работа Московской федерации профсоюзов в этом направлении, как и всех отраслевых профсоюзов Москвы, носит системный характер. Мы работаем не только по отдельным акциям, которые у нас были приурочены и к первомайским нашим мероприятиям - это направление гуманитарного груза в Донбасс. Отдельно в этом году мы направляли гуманитарный груз для поддержки мирных жителей Курской области", - рассказал Лаптев в кулуарах конференции 9-й отчетно-выборной конференции Московской федерации профсоюзов.

Он отметил, что общий объем финансирования помощи московскими профсоюзами составил более 680 млн рублей. Работа по сбору и отправке гумгрузов ведется в течение всего года. Кроме того, организация поддерживает бойцов СВО и членов их семей. "Это и те, кто находятся там, и те, кто приезжают сюда, и, к сожалению, находятся на лечении или восстановлении в госпиталях", - добавил Лаптев.

Зампред добавил, что профсоюзы также оказывают психологическую поддержку бойцам, находящимся на линии боевого соприкосновения. "Это и детские рисунки, детские стихи, письма", - подчеркнул Лаптев.

Кроме того, Московская федерация профсоюзов ежегодно приглашает детей из Донбасса на Кремлевскую елку.

В понедельник в Москве проходит 9-я отчетно-выборная конференция Московской федерации профсоюзов. На мероприятии подводят итоги пятилетней работы организации, а также избирают новый лидерский состав.