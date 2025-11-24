На Сахалине ввели в эксплуатацию новое здание Российского этнографического музея

Музейный комплекс станет многофункциональным центром для хранения, реставрации и оцифровки коллекций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новое здание Российского этнографического музея ввели в эксплуатацию в Южно-Сахалинске. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Особое внимание уделяется созданию музейных пространств, соответствующих современным стандартам. Яркий пример этой работы - ввод в эксплуатацию нового здания Российского этнографического музея общей площадью более 3,5 тыс. кв. м в Южно-Сахалинске. Оно было возведено силами компании "Единый заказчик в сфере строительства". Все работы выполнены в установленные сроки", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что новый музейный комплекс станет многофункциональным центром для хранения, реставрации и оцифровки коллекций. Кроме того, он будет включать современные общественные пространства для проведения выставок, творческих и просветительских мероприятий.

В экспозиции музея будут представлены материалы, раскрывающие роль России в сохранении культуры и языков коренных малочисленных народов. Планируется, что в новом здании также разместят уникальные артефакты, обнаруженные в разное время на Сахалине и близлежащих островах и отражающие традиции и быт населения региона конца XIX - начала XX века.

Открытие музея и первая выставка запланированы на сентябрь 2026 года. "Завершение строительства здания на Сахалине - это, безусловно, важное событие в истории Российского этнографического музея, которое позволит выйти на качественно новый этап работы. Теперь наши усилия будут направлены на создание современного музейного пространства. В Год единства народов России оно станет важной площадкой для осмысления культурного разнообразия страны в уникальном сахалинском контексте. Наша цель - создать в регионе востребованный культурный центр, значимый как для местного сообщества, так и для развития туризма", - сказала директор Российского этнографического музея Юлия Купина.