Число эвакуированных жителей Двуречной в Харьковской области выросло до 29

Из-за угрозы ВСУ люди в поселке вынуждены жить в подвалах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы смогли эвакуировать еще одного жителя Двуречной в Харьковской области из-под обстрелов Вооруженных сил Украины. Из-за угрозы ВСУ люди в поселке вынуждены жить в подвалах, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Российские военнослужащие и сотрудники ВГА Харьковской области эвакуировали еще одного мирного жителя из Двуречной. Мужчину 1972 года рождения доставили в лечебное учреждение Российской Федерации, где он пройдет медицинское обследование, после чего военно-гражданской администрацией ему будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, всего из Двуречной эвакуировано 29 человек.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на спасенного жителя, солдаты ВСУ ежедневно наносят удары по Двуречной, передвигаться по улицам небезопасно из-за высокой активности украинских FPV-дронов. Местные жители, которые остаются в поселке, неделями находятся в подвалах, чтобы не стать целью операторов БПЛА.

"Именно так действуют украинские неонацисты после оставления территорий, которые раньше контролировали: уничтожают социальные объекты и инфраструктуру, а также уничтожают мирное население", - приводятся в сообщении слова главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева. Он отметил, что совместно с бойцами российской армии администрация продолжит эвакуировать людей из зоны боевых действий и будет оказывать необходимую поддержку гражданскому населению

В Минобороны России 28 января сообщали, что бойцы группировки войск "Запад" освободили Двуречную. Ганчев пояснял, что это первый крупный населенный пункт под контролем российских войск на правом берегу Оскола. По его словам, с освобождением поселка у российских бойцов появился плацдарм для продвижения в сторону Волчанского района и Купянска.