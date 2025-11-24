За финалистов премии "Россия - страна возможностей" отдали почти 120 тыс. голосов

Итоги голосования повлияют на рейтинг финалистов, но окончательно победителей определят по совокупности результатов народного голосования и экспертной оценки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почти 120 тыс. россиян поддержали финалистов премии "Россия - страна возможностей" в народном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы.

"Завершилось народное голосование премии президентской платформы "Россия - страна возможностей". В поддержку 100 финалистов, отобранных экспертным советом из более чем 58 тыс. заявок по 10 номинациям, было отдано почти 120 тыс. голосов со всей страны. В декабре 2025 года финалистов ждут форум и торжественная церемония награждения в мастерской управления "Сенеж", - говорится в сообщении.

Народное голосование проходило с 17 по 23 ноября в мини-приложении в мессенджере Mах. Итоги голосования повлияют на рейтинг финалистов, но окончательно победителей определят по совокупности результатов народного голосования и экспертной оценки.

Все 100 финалистов станут частью единого сообщества премии и встретятся на форуме "Дело в людях", который пройдет 1-3 декабря в "Сенеже". Форум объединит образовательные, практические и сетевые активности: лекции, мастер-классы, тренинги, консультации и творческие сессии, направленные на личностное и профессиональное развитие участников.

Торжественная церемония награждения пройдет 2 декабря, на ней будут названы победители премии.