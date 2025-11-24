В Петербурге повысят доступность диагностики здоровья питомцев

В городе внедрят инновационную мобильную систему экспресс-диагностики

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Доступность диагностики здоровья домашних питомцев повысят в Санкт-Петербурге благодаря внедрению инновационной мобильной системы экспресс-диагностики. Технология внедряется впервые в России, сообщает пресс-служба администрации города.

"На петербургских ветеринарных станциях впервые в России внедряется инновационная мобильная система экспресс-диагностики комплексного состояния здоровья питомцев <…>, разработка отечественных специалистов. Она состоит из прибора для проведения анализа ПЦР и расходных компонентов: готовых к применению и пополняемых при необходимости ПЦР-наборов", - рассказали в пресс-службе.

Благодаря исследованию можно быстро диагностировать различные заболевания - инфекции дыхательных путей, крови, пищеварительного тракта, определить группу крови у кошек, собак, рептилий, грызунов, птиц.

Это замкнутая система полного цикла, что снижает до минимума риск загрязнения пробы и дает возможность проводить исследования в любом месте, в том числе в поле, питомнике или на ферме.

Встроенное ПО предоставляет автоматическую интерпретацию полученных результатов, их моментальную загрузку в специально разработанную информационную систему и передачу на любые мобильные устройства. Исследование занимает около 30 минут. Кроме того, использование системы не требует специальной подготовки, существенно ускоряет и упрощает процесс диагностики.

На данный момент система будет использоваться на государственной ветеринарной станции Приморского района, а в ближайшее время - на Городской ветеринарной станции на 2-й Жерновской улице и в Центре ветеринарии на Лиговском проспекте.