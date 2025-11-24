В Перми в новогоднем ледовом городке впервые установят 80-метровую горку

Ее огни зажгутся 4 декабря

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. В центре Перми 80-метровая горка впервые будет установлена в новогоднем ледовом городке. Об этом сообщил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин в своем Telegram-канале.

"4 декабря зажгутся огни на главной новогодней ели города. Ледовый городок на городской эспланаде будет посвящен коми-пермяцким мотивам, он откроется 28 декабря. Изюминкой ледового городка станет 80-метровая горка! Впервые на городской эспланаде можно будет прокатиться на горных лыжах, сноуборде и тюбинге", - рассказал Малютин.

Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин по итогам заседания организационного комитета празднования Нового года и Рождества, в этом году праздничные мероприятия в столице Прикамья будут посвящены "Легендам Пармы". На эспланаде появится главный ледовый городок, который будет оформлен в стиле произведений уральских авторов, в частности, Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, а также вдохновлен образами коми-пермяцкого эпоса. В ледовом городке на пермской эспланаде будет возведено четыре композиции для фотосессий и пять горок высотой до 3 м.

Также во всех районах города и на Гостевом маршруте установят новые свето-иллюминационные конструкции. Завершить все работы планируется к середине декабря, когда на улицах города появятся более 100 свето-иллюминационных элементов, 46 новых декоративных решений и свыше 460 консолей и гирлянд на опорах освещения. Всего, по словам главы Перми, запланировано более 200 мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству.