В конкурсе "СМИротворец" победили более 30 СМИ и блогов из 25 регионов России

Победителей наградят в Музее Победы на Поклонной горе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Победителями XVII Всероссийского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец" стали 35 СМИ и блогов из 25 регионов страны. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

"В шорт-лист конкурса вошло 147 СМИ из всех федеральных округов. Из них жюри выбрало 35 победителей. Это СМИ и блоги из 25 регионов страны. Наградим мы победителей уже завтра, 25 ноября, в Музее Победы на Поклонной горе", - сказала Лянге.

Она отметила, что в 2025 году на конкурс поступило рекордное число работ - 15 тыс.

"Интерес к конкурсу сохраняется из года в год. Например, в 2023 году было рассмотрено 10 тыс. материалов от 1 058 участников, в 2024 - 13 тыс. от 1 210 СМИ и блогеров, а в этом году на конкурс прислали 15 тыс. работ от 1 457 участников. Это рекорд за все 17 лет существования конкурса", - сказала Лянге.

По ее словам, в этом году ключевыми стали номинации: "Телевидение", "Печать", "Интернет", "Этнозвук" (бывшая номинация "Радио") - материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах, детские, молодежные СМИ, блоги, номинация "Поколение мультимедиа". "Каждый год у нас есть самая актуализированная номинация, та, что больше всего связанная с тем, что волнует общество, что происходит в данный конкретный момент. В этом году это у нас "Нация победителей". Это материалы, посвященные Году Защитника Отечества и восьмидесятилетию победы в Великой Отечественной войне", - сказала Лянге.

Лидером по количеству участников стал Центральный федеральный округ - 224 медиа. Следом за ним идет Южный - 204, и Сибирский - 188 участников. Она отметила, что в каждом регионе есть своя специфика, "дух места", который определяет отношения между людьми разных национальностей и религий, то, что сложилось за десятилетия.

"Вот, например, на Ямале и в Югре, журналисты очень много внимания уделяют теме коренных малочисленных народов. <...> На Дальнем Востоке очень много пишут о ближайших соседях: Китай, Япония, Монголия, Южная Корея, КНДР. На Северном Кавказе очень много материалов, которые посвящены проблеме сохранения родных языков. На Северо-Западе в этом году тоже любопытная тенденция - всплеск интереса к народным обрядам и праздникам", - сказала Лянге.

О конкурсе

Она напомнила, что конкурс "СМИротворец" рассчитан на журналистов федеральных, региональных и национальных культурных объединений. "Нам важно было объединить эти, казалось бы, далекие друг от друга такие миры, как федеральные, большие, крупные СМИ и небольшие, локальные, в том числе этнические, на языках народов России, потому что только все мы вместе формируем общее единое пространство информационное нашей страны", - сказала Лянге.