Воробьев: оборудование Шатурской ГРЭС работает стабильно после атаки БПЛА

Ремонтно-восстановительные работы завершаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы на Шатурской ГРЭС в Подмосковье завершаются после атаки БПЛА, оборудование работает стабильно. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются", - написал он в своем Telegram-канале.