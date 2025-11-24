ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Воробьев: оборудование Шатурской ГРЭС работает стабильно после атаки БПЛА

Ремонтно-восстановительные работы завершаются
Редакция сайта ТАСС
15:36

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы на Шатурской ГРЭС в Подмосковье завершаются после атаки БПЛА, оборудование работает стабильно. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются", - написал он в своем Telegram-канале. 

Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия