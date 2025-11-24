Sky News: переселившиеся по визе британцы живут в РФ комфортно

В России нет преступности, улицы чистые, все высоко развито, отметил Филип Порт, переселившийся по "визе традиционных ценностей"

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Подданные Великобритании и граждане других западных стран, которые переселяются в Россию по визе для лиц, разделяющих традиционные ценности, чувствуют себя комфортно и безопасно на новом месте. Об этом говорится в новостном сюжете британского телеканала Sky News, подготовленном московским корреспондентом Айвором Беннеттом.

В частности, в репортаже рассказывается история британца Филипа Порта из города Бернли на севере Англии, который подался на упомянутую визу как по политическим, так и практическим причинам. Сам он является руководителем визового агентства, которое помогает россиянам получать британские визы. "Я люблю Россию, - сказал он. - Здесь нет преступности, улицы чистые, все высоко развито".

Порт подчеркнул, что решил переехать в РФ из-за насаждения ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в британских школах. "У меня семилетний сын, я не хочу, чтобы его индоктринировали таким способом", - указал он.

Sky News отметил, что общее число британцев, переехавших в Россию по визе для сторонников традиционных ценностей", неизвестно. Однако глава компании Moscow Connect Филип Хатчинсон, который помогает жителям западных стран подаваться на визу в РФ, заявил, что еженедельно получает от 50 до 80 запросов из Соединенного Королевства. "Огромное число людей расстроены тем, как идут дела в стране (в Великобритании - прим. ТАСС). Налоги растут все выше и выше. И мы отдаем все эти деньги Украине", - сказал Хатчинсон, который участвовал в выборах местного уровня в Великобритании в прошлом году в качестве кандидата от Консервативной партии.

Он переехал в Москву в 2025 году после того, как британские власти отказали в визе его российской жене. Хатчинсон подчеркнул, что специальная военная операция на Украине никак не сказывается на нем. "Я не влезаю в это. Я здесь не для того, чтобы заниматься политикой", - добавил он.

Из Техаса в Иваново

Среди тех, кто переехал в РФ, также оказался американец Лео Хэр с супругой Шантель и тремя детьми в возрасте от 12 до 17 лет. Они также рассказали, что причиной для смены места жительства стало навязывание ЛГБТ-пропаганды в школах. "Это стало красной линией. Это настоящая демоническая атака на консервативные христианские семьи", - отметила Шантель. Семья, которая называет себя "моральными мигрантами", переехала из штата Техас, где они жили на ферме, в квартиру в Иваново.

"Здесь есть законы, которые не позволяют сходить с ума и проводить гей-парады, танцевать [обнаженными] перед детьми. Мне нравится это", - указал Лео Хэр.

Как сообщила 22 октября в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, с начала действия в августе 2024 года указа президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" заявление на получение разрешения на временное проживание в РФ подали 2 275 разделяющих эти ценности "граждан стран дальнего зарубежья". Число представителей западных стран, подавших соответствующее заявление, не уточнялось.