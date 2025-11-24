Прощание с Лилией Юдиной пройдет 27 ноября

Церемония состоится в храме Воскресения Словущего

Редакция сайта ТАСС

Лилия Юдина © Валентин Кузьмин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР актрисой Государственного академического Малого театра Лилией Юдиной пройдет 27 ноября в храме Воскресения Словущего.

Читайте также

От Панночки до десятков ролей в Малом театре. Каким был путь Лилии Юдиной

Об этом сообщили в Малом театре.

"По желанию родственников прощание с народной артисткой России Лилией Витальевной Юдиной состоится 27 ноября (в четверг) в 14:00 в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в театре, Юдина умерла 23 ноября в возрасте 96 лет. В сообщении отметили, что весь творческий путь актрисы связан с Малым театром, где она служила с 1953 года.

Об актрисе

Юдина родилась 14 мая 1929 года. В 1951-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего была принята в труппу Малого театра. За годы работы она исполнила 50 ролей, среди которых - Элиза Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Абигайль в "Стакане воды" Эжена Скриба, Регина в "Привидении" Генрика Ибсена, Саша в "Иванове" Антона Чехова, Софья и Наталья Дмитриевна в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Регана в "Короле Лире" Уильяма Шекспира и многие другие.

"Одной из безусловных удач актрисы стала умная и честолюбивая Бекки Шарп в "Ярмарке тщеславия" Уильяма Теккерея. Лилия Витальевна неоднократно участвовала и в спектаклях по пьесам Александра Островского. Последней ролью, в которой она выходила на сцену, была Турусина в "На всякого мудреца довольно простоты". Малый театр всегда будет гордиться тем, что семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на нашей сцене", - добавляют в театре.