В Калужской области откроют выставку к 129-летию со дня рождения маршала Жукова

В экспозиции будет представлено порядка 50 предметов, которые раскрывают личность военачальника

КАЛУГА, 24 ноября. /ТАСС/. Выставка "Талант полководца", приуроченная к 129-летию со дня рождения полководца Георгия Жукова, откроется 1 декабря в филиале Музея Победы в Калужской области. Посетителям покажут порядка 50 предметов, которые раскрывают личность военачальника, сообщили в пресс-службе Музей Победы.

"В филиале Музея Победы откроется выставка "Талант полководца". Гостям покажут около 50 экспонатов из фондов Музея Жукова: письма, фотографии, документы, картины, раскрывающие личность военачальника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое место во временной экспозиции займут личные вещи маршала, сувениры и памятные подарки, полученные Георгием Жуковым.

По данным пресс-службы, в Музее Г. К. Жукова - филиале Музея Победы в Калужской области - пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 129-й годовщине со дня рождения полководца Георгия Жукова, который отмечается 1 декабря. "Имя Георгия Жукова широко известно не только в нашей стране, но и во всем мире. В годы Великой Отечественной войны его полководческий талант в критический момент не раз спасал Красную Армию на разных участках советско-германского фронта", - отметили в Музее Победы.

Начнется череда праздничных событий 25 ноября с конкурса патриотической песни "Любимые песни Маршала Победы", в творческом состязании примут участие воспитанники детских садов и ученики школ Калужской области. 28 ноября калужских школьников пригласят на интерактивную образовательную программу, которая познакомит с судьбой матери легендарного военачальника Устиньи Жуковой.

29 ноября в деревне Стрелковка, где расположен реконструированный родительский "Дом Жукова", являющийся частью комплекса "Музей Г. К. Жукова", состоится 44-й традиционный пробег на 5 и 10 км по маршруту, проходящему через значимые места, связанные с жизнью военачальника.

7 декабря в филиале Музея Победы пройдет открытый шахматный турнир "Маршал Жуков - тактик и стратег", в котором примут участие игроки из Московской и Калужской областей. 9 декабря жителей и гостей города ждет конкурс баянистов имени Г. К. Жукова.